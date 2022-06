Der frühere katalanische Regionalpräsident und Unabhängigkeitsbefürworter Carles Puigdemont hat den Vorsitz seiner Partei Junts per Catalunya (Zusammen für Katalonien) abgegeben. »Dies ist mein letzter Parteitag als Vorsitzender«, sagte der 59-Jährige am Samstag zu den im südfranzösischen Argelès-sur-Mer versammelten Delegierten. Die Partei, die nach wie vor an der Regionalregierung in Katalonien beteiligt ist, wird künftig von einer Doppelspitze geführt.