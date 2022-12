Zehn Jahre ist es her, dass der Name Pussy Riot in der Welt bekannt wurde, mit einem »Punkgebet« in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale. Die Protestaktion sollte die Sakralisierung von Putins Macht aufs Korn nehmen – »Muttergottes, vertreib Putin!«, lautete der Refrain des Liedes, den die Teilnehmerinnen sangen. Die Aktion dauerte 40 Sekunden und kostete Marija Aljochina zwei Jahre ihres Lebens, verbracht in Straflagern. Andererseits machte die Aktion sie berühmt. Pussy Riot wurde zu einer Marke für schrille feministische Protestaktionen gegen die zunehmenden Repressionen in Putins Russland, ihr Markenzeichen die bunten Strickhauben.