Russlands Präsident Wladimir Putin hat die USA als »größte Gefahr« für sein Land bezeichnet. Mit der an diesem Sonntag verabschiedeten Militärdoktrin für die Marine schürt die Regierung weiter Ängste gegen die Nato und die USA. In dem 55-seitigen Papier heißt es, die USA wollten Russlands Zugang zu den Ressourcen der Weltmeere einschränken. Sie strebten eine Dominanz der Ozeane an. Außerdem sei das Heranrücken der Nato an Russlands Grenzen eine Bedrohung.