In St. Petersburg findet eine wichtige Zeremonie statt, doch der Präsident bleibt lieber zuhause. Während Russland am Dienstag die Schiffstaufe eines neuen Eisbrechers feiert, ist Wladimir Putin nur virtuell von seinem Schreibtisch in Moskau aus dabei.

Wladimir Putin, russischer Präsident:

»Schiffe eines solchen Typs haben für uns eine strategische Bedeutung. Sie werden benötigt, um die Arktis zu untersuchen und zu entwickeln, um eine sichere und nachhaltige Navigation in dieser Region zu gewährleisten und den Verkehr entlang des nördlichen Seewegs zu erhöhen. Ich wiederhole mich: Auch hier wird die Entwicklung dieses wichtigen Transportkorridors es Russland ermöglichen, sein Exportpotenzial besser auszuschöpfen und effiziente Logistikrouten zu etablieren - auch nach Südostasien. Übrigens: Wir sind offen für die Kooperation mit Partnern, die mit Russland arbeiten wollen.«

Das 170 Meter lange Schiff mit Namen »Ural« kann Eis von bis zu drei Metern Tiefe durchfahren und verfügt über einen Nuklearantrieb. Laut Putin soll die »Ural« bereits im Dezember in der Arktis zum Einsatz kommen. Dort produziert Russland unter anderem im großen Stil Flüssiggas, das ursprünglich für den europäischen Markt gedacht war. Wegen der EU-Sanktionen lenkt Russland seine Gasexporte nun aber nach Asien um.

Die Exportschiffe nehmen dafür die Route vom arktischen Hafen Murmansk über den nördlichen Seeweg entlang der arktischen Küste Russlands bis nach China.

Zur Arktis gehören Gebiete Russlands, aber auch der USA, von Kanada, Island und den skandinavischen Ländern. Sie ist geopolitisch enorm wichtig: Durch den Klimawandel schmelzen die Eismassen in der Region. Das ermöglicht aus Expertensicht die Förderung neuer Vorkommen von Erdgas, Kohle und Edelmetallen.

Russlands Militär ist dort bereits seit Monaten präsent und kontrolliert die Passage der nördlichen Seeroute. Doch die russische Regierung hat wohl nicht nur Rohstoffe und Schiffswege im Visier.

Marc Lanteigne, Politikwissenschaftler an der Arktischen Universität Norwegen:

»In den letzten Wochen haben wir in der Ukraine eine gezielte russische Strategie gesehen, die auf die Kommunikations- und Strominfrastruktur abzielt. Unsere Sorge ist, dass diese Art von Aktivität auf die Arktis ausgedehnt werden könnte. Wir haben die Auswirkungen der Schäden an der Nord Stream-Pipeline gesehen. Wir denken, dass Kommunikationsverbindungen, zum Beispiel mit Spitzbergen, manipuliert wurden und machen uns Sorgen, ob andere Bereiche der Kommunikations- und Energieinfrastruktur an sehr abgelegenen Orten, Gegenstand von Zielen sein könnten.«

Russland baut und betreibt als einziges Land weltweit atombetriebene Eisbrecher. Am Dienstag wurde auch das Schiff »Jakutien« zu Wasser gelassen, das aus derselben Reihe wie die »Ural« stammt. Dieses wird allerdings nicht vor Ende 2024 einsatzbereit sein, so Putin. Die Nato hat bereits angekündigt, angesichts der Bedrohungen durch Russland die eigene Präsenz in der Arktis zu erhöhen.