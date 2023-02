Der Geschäftsmann Prigoschin ist ein langjähriger Vertrauter von Russlands Präsident Wladimir Putin. Aktuell steht er als Chef der Privatarmee Wagner im Fokus, die eine wichtige Rolle im Krieg in der Ukraine spielt. Auch in Afrika ist Prigoschins Söldnertruppe aktiv.

Die Trolle, die Trump unterstützten

Die Trollfabrik IRA wird für groß angelegte Desinformationskampagnen im Westen verantwortlich gemacht. Mehrere hundert Angestellte sollen in einem Bürogebäude in Sankt Petersburg Falschnachrichten verbreitet haben. US-amerikanische Ermittler gehen davon aus, dass die IRA sich mit Fake-Accounts bei sozialen Netzwerken auch in die Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt hat. Ihr oberstes Ziel: Donald Trump zur Präsidentschaft zu verhelfen. Die US-Behörden haben für Informationen zu Prigoschin eine Belohnung von bis zu zehn Millionen Dollar ausgesetzt.