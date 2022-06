Russlands Präsident Wladimir Putin versucht gleichgültig auf die neuen Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine zu reagieren und zu beschwichtigen. Mit der Ankündigung der USA, Mehrfachraketenwerfer an Kiew zu liefern, erzeuge der Westen einen »Wirbel« mit dem »einzigen Ziel, den bewaffneten Konflikt so lange wie möglich in die Länge zu ziehen«, sagte Putin nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass am Sonntag im Staatsfernsehen des Landes.