Ein gewöhnlicher Soldat aus dem Südwesten Russlands. 34 Jahre alt, in eine Soldatenfamilie hingeingeboren, zum Fallschirmjäger ausgebildet. Bis vor wenigen Monaten deutete nichts in Pawel Filatjews Lebenslauf darauf hin, dass aus ihm einmal ein Deserteur werden würde, der die eigene Armee schwer kritisiert.

In der neuen Episode von SPIEGEL Daily spricht SPIEGEL-Reporterin Alexandra Rojkov über ihre Begegnung mit Pawel Filatjew. Filatjew war Teil der Ukraine-Invasion, die am 24. Februar begonnen hat. Schockiert vom Zustand der Einheiten und dem schlecht organisierten Einsatz verfasst er einen Bericht, in dem er Russlands Armee heftige Vorwürfe macht. Nach seiner Flucht aus Russland lebt Filatjew heute in Frankreich.

»Seine Hoffnung, als er dieses Buch veröffentlicht hat, war: Die Russen lesen das. Erkennen, dass das, was in der Ukraine passiert ist, falsch ist und gehen auf die Straße und stürzen Putin. Man muss ehrlicherweise sagen, dass nichts darauf hindeutet«

