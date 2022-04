Russischer Soldat vor einer Kirche in Wolnowacha in der Oblast Donezk

Es war ein diplomatischer Vorstoß der besonderen Art: Um Kremlchef Wladimir Putin von der Abkehr seines Angriffskriegs in der Ukraine zu überzeugen, griffen westliche Staats- und Regierungschefs bislang maximal zum Telefonhörer. Am Montag reiste jedoch Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer persönlich nach Moskau, um mit Russlands Präsident über den Krieg in der Ukraine zu reden. Dessen Gruppen bereiten sich laut Geheimdienstinformationen derweil auf einen verstärkten Angriff im Osten des Landes vor.

Die Entwicklungen des Tages im Überblick: Militärische Lage Russland wird seinen »Militäreinsatz« in der Ukraine nach Angaben von Außenminister Sergej Lawrow vor der nächsten Gesprächsrunde mit der Ukraine nicht unterbrechen. Er sehe aber keinen Grund, warum die Friedensgespräche nicht fortgesetzt werden sollten.

Die USA gehen einem Insider zufolge davon aus, dass Russland mit einer Verstärkung und Neuausstattung seiner Truppen in der Donbass-Region in der Ostukraine begonnen hat. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Demnach handele es sich dabei aber offenbar nicht um den Anfang einer neuen Offensive, sagt ein hochrangiger US-Militärvertreter, der namentlich nicht genannt werden will. Gewinne im Kriegsverlauf ließ nur die russische Führung verlauten.

Eigenen Angaben zufolge hat Russland in der zentralöstlichen Ukraine vier Abschussvorrichtungen des Flugabwehrraketensystems S-300 zerstört. Die in einem Hangar am Rande der Großstadt Dnipro versteckten Waffen seien am Sonntag von Kalibr-Raketen getroffen worden, die vom Meer aus abgefeuert worden seien, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. Das Raketensystem sei der Ukraine von einem anderen Land zur Verfügung gestellt worden. Um welche Nation es sich handelte, erklärt das Ministerium nicht. Die Slowakei hatte kürzlich ihr S-300-System der Ukraine überlassen. Aus den USA hieß es, es gebe keine Hinweise für die Zerstörung.

Der Hafen der seit Wochen umkämpften südostukrainischen Stadt Mariupol wurde nach russischen Angaben erobert. Streitkräfte der selbst ernannten Volksrepublik Donezk hätten die Kontrolle übernommen, schrieben die russischen Agenturen Ria und Interfax unter Berufung auf den Donezker Separatistenführer Denis Puschilin. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der stellvertretende Bürgermeister Mariupols, Serhij Orlow, dementierte indes gegenüber der BBC Berichte, wonach den ukrainischen Truppen in der Stadt die Munition ausginge. Die Ukraine warf Russland derweil vor, ein Schiff am Hafen von Mariupol besetzt zu haben. 18 Matrosen sowie die Frau des Kapitäns seien gefangen genommen worden, schrieb die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Ljudmyla Denisowa, am Montag bei Telegram. Zuvor hätten russische Truppen das Schiff unter liberianischer Flagge beschossen. Unter den Gefangenen sei neben ukrainischen Staatsbürgern auch ein Ägypter.

Die ukrainische Führung fürchtet einen russischen Angriff auch aus dem Westen. Dazu könnten die in der Republik Moldau stationierten russischen Truppen genutzt werden, hieß es in Kiew. »Es ist nicht ausgeschlossen, dass die russischen Streitkräfte auf dem Gebiet der Region Transnistrien in der Republik Moldau Provokationen durchführen«, teilte der ukrainische Generalstab am Montag mit. Das an der Grenze zur Ukraine gelegene Transnistrien gehört völkerrechtlich zur Republik Moldau, wird aber seit 1990 von Russland kontrolliert. Sollten die russischen Truppen aus Transnistrien und moskautreue paramilitärische Gruppen aus der Region in den Ukrainekrieg eingreifen, droht potenziell die Einschließung ukrainischer Kräfte im Süden des Landes, speziell rund um die Region Odessa. Russland hat bisher alle derartigen Absichten dementiert.

Österreichs Kanzler Nehammer in Moskau Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer ist am Nachmittag als erster westlicher Regierungschef zu einem persönlichen Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin zusammengekommen. In einer anschließenden Pressekonferenz, die Nehammer allein abhielt, zog er eine gemischte Bilanz. Er habe »generell keinen optimistischen Eindruck« von dem Gespräch, sagte der Kanzler. Die russische Armee bereite eine Offensive in der Ostukraine vor. »Diese Schlacht wird mit Vehemenz geführt werden.« Deshalb müssten Zivilisten aus den umkämpften Gebieten über humanitäre Korridore in Sicherheit gebracht werden. Nehammer verteidigte die Reise nach Moskau erneut gegen Kritik. »Es braucht die persönliche Konfrontation«, betonte er. Das Treffen mit Putin sei mit den Spitzen der EU und mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj abgesprochen gewesen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte das Treffen zuvor begrüßt.

EU-Außenminister vertagen Entscheidung über Öl-Embargo Keine Entscheidung gab es indes bei einem Treffen der EU-Außenministerinnen und -minister in Luxemburg. Man habe nur eine allgemeine Diskussion geführt, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Er betonte jedoch mit Blick auf weitere Sanktionen gegen Russlands wegen der Invasion in die Ukraine: »Nichts ist vom Tisch, einschließlich Sanktionen gegen Öl und Gas.« Borrell sprach sich dafür aus, einen Unterschied zwischen den beiden Energieträgern zu machen und mit Öl zu beginnen. So sei die Rechnung für Ölimporte im vergangenen Jahr viermal so hoch gewesen wie die für Gas, sagte er. Angesichts der befürchteten russischen Offensive im Osten der Ukraine will die EU der Regierung in Kiew vorerst jedoch mehr Waffen liefern. Die Ministerinnen und Minister stimmten dafür einer Aufstockung der gemeinsamen Militärhilfe um 500 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro zu. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte dazu, die Ukraine brauche schwere Waffen; es gebe »keine Zeit für Ausreden« mehr. Das sollten Sie lesen Die ukrainische Landschaftsarchitektin Antonina Piskunova gestaltete die Gärten in Kiews Vorstädten, die jetzt bombardiert wurden. Die Grünanlagen konnte sie vor Putin nicht retten – aber ihre Mutter. Lesen Sie hier, wie die 33-Jährige ihre Mutter ins saudi-arabische Riad holte.

Eine russische Großoffensive auf den Donbass steht wohl kurz bevor. Zehntausende Menschen fliehen, doch einige wollen ihre Wohnungen partout nicht verlassen. Bürgermeister Alexander Striuk hat dafür eine Erklärung. Lesen Sie hier das Interview, das SPIEGEL-Reporter Christoph Reuter vor Ort mit Striuk führte.

Die Deutschen leiden unter enormen Preissteigerungen bei Gütern des täglichen Lebens. Die Inflation trifft sie beim Tanken genauso wie am Kühlregal – und einige Produkte sind bereits Mangelware. Hier geht es zu einer Auswahl.