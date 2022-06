In dieser Folge des Auslandspodcasts »Acht Milliarden« sprechen Host Olaf Heuser und Mathieu von Rohr über die ersten 100 Tage Krieg in der Ukraine: Welche Erkenntnisse haben Europa und die Welt gewonnen? Welche entscheidenden Ereignisse haben den Kriegsverlauf verändert? Und was bedeutet die russische Konzentration auf den Osten der Ukraine für den weiteren Kriegsverlauf?

In der Ukraine zielen russische Waffen nicht mehr auf die Hauptstadt Kiew und weitere Ziele im gesamten Land. Inzwischen hat sich der Krieg im Osten des Landes festgekämpft. Die ukrainischen Verteidiger geraten dort zunehmend in Bedrängnis, nachdem sie bisher einen so erbitterten Widerstand geleistet hatten, wie ihn kaum jemand erwartete. Und die gefürchteten Streitkräfte Russlands haben so viele taktische und logistische Fehler gemacht, dass Militärexperten verblüfft ihre Einschätzungen korrigieren.