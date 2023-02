Auftritt von Wladimir Putin. »Russland«, skandiert die Menschenmasse. Bilder, die ein Kriegsführer dringend braucht.

Wladimir Putin

»In diesem Augenblick findet an unseren historischen Grenzen ein Kampf für unser Volk statt. Er wird von mutigen Kämpfern angeführt – von solchen, die jetzt hier neben uns stehen.«



Wieder einmal wird das Luschniki-Stadion im Zentrum Moskaus zu einer gewaltigen Propaganda-Bühne: Auftakt zum morgigen Feiertag in Russland, den »Tag des Vaterlandsverteidigers«. Entsprechend patriotisch-martialisch die Multimediakulisse – mit Aufnahmen von russischen Kämpfern und Soldaten in der Ukraine.

Auf die Bühne darf nur, wer sich als kremltreu erwiesen hat. Und um die Stadionränge voll zu kriegen, mobilisieren patriotische Organisationen bereits seit Tagen Zuschauer.

Christina Hebel, DER SPIEGEL

»Der Kreml hat hier am Luschniki-Stadion Tausende Menschen versammeln lassen. Es sind Mitarbeiter der Behörden, der staatlichen Unternehmen, Studenten der staatlichen Universitäten. Sie alle haben die Aufforderung bekommen, sich hier heute zu versammeln, um ein patriotisches Konzert zu feiern, eine Jubelfeier zu begehen.

Sie alle haben die Aufforderung bekommen, sich hierher zu begeben und hier den Tag zu verbringen. Und man kann es schon so verstehen, dass sie auch hierhergebracht wurden. Man kann dann auch nicht unbedingt Nein sagen, das muss man auch dazu sagen. Ich habe mit Mitarbeitern vorher gesprochen, die gesagt haben, sie müssen dann hier erscheinen und auch Fotos machen, um zu belegen, dass sie hier waren.«

Kritische Berichterstattung ist an diesem Ort natürlich unerwünscht.

Christina Hebel, DER SPIEGEL

»Wir dürfen hier heute nicht auf das Stadiongelände, weil wir vom Kreml als deutsches Medium, als Vertreter eines unfreundlichen Staates, wie es hier heißt, eingeschätzt werden und abgewiesen wurden, obwohl wir mehrmals versucht haben, hier eine Akkreditierung für diese Veranstaltung zu bekommen.

Ich habe versucht, hier mit den Menschen zu sprechen und es war sehr interessant: viele haben abgewunken gleich, haben gesagt: ich möchte nicht mit Ihnen reden. Interessant ist, dass in den sozialen Medien auch vorher Anweisungen kursierten, dass man nicht mit den Medien sprechen soll.«

Diejenigen, die sich doch interviewen lassen, geben routiniert patriotische Sprüche von sich:

Teilnehmer

»Ich bin gekommen, um den politischen Kurs unseres Präsidenten und unseres Landes zu unterstützen. Ich persönlich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind. In der Zukunft warten nur Siege und Wiedervereinigungen auf uns.

Teilnehmerin

»Er (Putin) ist wie ein Vater für uns. Zumindest für mich. So fühle ich mich. Ich weiß nicht, wie es anderen geht.«

Wie groß die Begeisterung im Stadion wirklich war, lässt sich schwer herausfinden. Einige der Ränge schienen doch leer zu bleiben – trotz einer geschickten Regie.

Christina Hebel, DER SPIEGEL

»Auffällig ist, dass hier viele vor Beginn der Veranstaltung schon das Gelände des Stadions verlassen. Es ist auch sehr kalt hier, muss ich sagen. In Moskau sind -15 Grad und viele sagen, es reicht. Sie waren im Stadion, haben ihre Pflicht getan, haben sich fotografiert und gehen jetzt nach Hause.«

Andere wiederum blieben, um die ganze Show mitzuerleben.

Was Putin mit seinem Auftritt allen hier noch einmal deutlich machte: er ist bereit, seine sogenannte »Spezialoperation«, wie er den Krieg nennt, noch sehr lange fortzusetzen. Es gibt Durchhalteparolen und ein dreifaches Hurra für das Volk.



Christina Hebel, DER SPIEGEL

»Man kann diese Rede, die heute sehr kurz war, aber vor allen Dingen wegen der Bilder sehr, sehr wichtig war, auch als Verlängerung seiner Rede an die Nation sehen, die durchaus technischer war und auch kühler und vom Ton eben sehr zurückhaltend war. Diesen Jubel, diese Bilder braucht Putin, denn nach einem Jahr Krieg sind viele Russen hier sehr müde von all diesen Nachrichten von der Front und von den Gefallenen und Verletzten.«