Nach zuletzt schweren Gebietsverlusten bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin eine Teilmobilmachung seines Landes angekündigt. Militärexperte Carlo Masala zu den Hintergründen:

Carlo Masala, Universität der Bundeswehr München:

»Ich glaube, politisch bedeutet sie schwerpunktmäßig ein Eingeständnis, dass es in der Ukraine sehr, sehr schlecht für die russische Armee läuft. (…) Es ist natürlich der Versuch, jetzt abschreckend zu wirken, weil man diese Mobilmachung in Zusammenhang mit der nuklearen Drohung sehen muss, die er mal wieder – und ich sage bewusst – mal wieder ausgestoßen hat. Was hier aber interessant ist und deswegen glaube ich, dass auch das ein Zeichen der Schwäche ist, dass er nochmal extra betont hat in seiner Rede, dass diese nukleare Drohung, also dass die Bereitschaft der Russischen Föderation, die in ihrer territorialen Integrität gefährdet ist, Nuklearwaffen einzusetzen, dass das kein Bluff ist. Und wenn wir uns diesen ganzen Konflikt die letzten sieben Monate anschauen, dann steht im Prinzip seit Tag drei oder vier dieses Krieges diese nukleare Drohung im Raum. So nach sieben Monaten sieht sich Putin gezwungen, dem Westen zu sagen, das sei kein Bluff. Damit sieht man, wie jeder Versuch vorher den Westen abzuschrecken, durch diese nukleare Drohung aus der russischen Perspektive gescheitert ist.«

300.000 russische Reservisten sollen schrittweise eingezogen werden. Können sie den Kriegsverlauf entscheidend beeinflussen?



Carlo Masala, Universität der Bundeswehr München:

»Wenn man sich anschaut, in was für einem schlechten Zustand die russische Armee in der Ukraine ist, was Ausrüstung anbetrifft, dann stellt sich natürlich die Frage, woher diese Reservisten eine angemessene Ausrüstung bekommen sollen, um in der Ukraine zu kämpfen. Hinzu kommt noch und das ist etwas, was man immer wieder klarstellen muss: Obwohl es Reservisten sind, also militärisch schon Erfahrene, wird es nicht so sein, dass diese 300.000, ich sage jetzt mal, nächste Woche alle in der Ukraine aufschlagen werden, sondern das wird sukzessive erfolgen. Wenn es überhaupt eine Veränderung auf dem Schlachtfeld zugunsten der Russischen Föderation geben sollte durch diese Reservisten, dann werden wir diese erst in Wochen, wenn nicht gar Monaten sehen.«

Bislang stehen noch viele Russen hinter Putins Kriegskurs – zumindest so lange dieser keine konkreten Opfer von ihnen selbst verlangt. Könnte die Teilmobilmachung von 300.000 Menschen die Stimmung in Russland zum Kippen bringen?

Carlo Masala, Universität der Bundeswehr München:

»Wenn man jetzt so eine mittlere Schätzung nimmt, dann sind bis zu 40.000 russische Soldaten gefallen, in der Ukraine bis heute. Bis zu 70.000 sind schwerst verwundet. Jetzt nehmen Sie diese Zahlen noch mal für die Reserve, wenn das passieren sollte. Und dann entsteht da natürlich ein großes Potenzial für soziale Unruhen in der Russischen Föderation, auch bei den ethnischen Russen. Und jetzt ist das nur eine anekdotische Evidenz. Aber wenn wir uns heute sozusagen die Flüge nach Istanbul anschauen, die sind alle ausgebucht für horrende Preise. Das heißt also, diejenigen, die es sich leisten können, versuchen das Land zu verlassen. Gestern war in Russland der größte Google Trend, sozusagen wie man aus Russland rauskommt auf legalem Weg. Also da merkt man schon sozusagen, das ist jetzt nicht aussagekräftig über die gesamte Stimmung in Russland. Aber man merkt sozusagen, dass diese Angst, in diesen Krieg aktiv hineingezogen zu werden, doch vielerorts sehr groß ist.«

International ist der Vorstoß Russlands bereits verurteilt worden. Wie kann der Westen auf Putins Schritt reagieren?

Carlo Masala, Universität der Bundeswehr München:

»Man muss die Unterstützung der Ukraine so weiterbetreiben, wie man es bisher gemacht hat. Ich glaube momentan aus einer NATO-EU-Perspektive, also der Mitglieder, nicht der Organisation, sondern der Mitglieder, ändert sich momentan gar nichts. Ja, also ich glaube, jedem ist bewusst, dass Putin hier mal wieder eine Abschreckung versucht, die man als Bluff einfach enttarnen muss. Und das bedeutet weiterzumachen wie bisher.«