Ein Umsturz hätte weitreichende Folgen. Der Niger gehört mit seinen rund 26 Millionen Einwohnern zu den ärmsten Ländern der Welt. Der Niger war nach Militärputschen in Mali und Burkina Faso das letzte der drei Nachbarländer in der Sahelzone, das von einer demokratisch gewählten Regierung geführt wurde, und damit ein wichtiger Partner der USA und der EU im Kampf gegen wachsende Instabilität in der Region.

Derzeit sind 100 Bundeswehrsoldaten im Land

Nach SPIEGEL-Informationen konnte die Bundeswehr am Mittwoch noch alle Flüge von und nach Niamey wie geplant durchführen. Gegenwärtig sind rund 100 Bundeswehrsoldaten im Land. Über das Luftdrehkreuz Niamey kommt Material für die Versorgung der Soldatinnen und Soldaten in die Region – und ein Gutteil der Rückverlegung von Material aus dem benachbarten Mali nach Deutschland erfolgt ebenfalls via Niamey; im Gegensatz zum Flugplatz im malischen Gao können auf dem ausgebauten Flugplatz in Niamey auch große Antonow-Frachtflugzeuge landen.