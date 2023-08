Putsch in Niger Die Angst vor der nächsten Migrationswelle

In Agadez steht Success Odinaka im Büro einer Hilfsorganisation. Sie blickt auf den Boden, trägt einen grünen Jogginganzug, sie meidet andere Menschen. Ihre Augen verraten, dass sie gerade geweint hat. »Success«, ihr Vorname, heißt: Erfolg. Doch ihre Geschichte steht für das genaue Gegenteil, zehn Jahre Schmerz, Scheitern, Kämpfen. Ihr Schicksal ähnelt dem vieler Migrantinnen, die aufbrechen, um ein besseres Leben zu finden und dann an dem Erlebten zerbrechen.

Die 23-Jährige war zwölf, nicht einmal ein Teenager, als sie sich in Nigeria auf den Weg machte. Ihre Mutter hatte sie auf die Reise geschickt, um nach Norden zu ziehen und dort Geld für die Familie zu verdienen. Alles außer Prostitution, das musste sie ihrem Vater versprechen. Wohin sie gehen sollte, das habe ihr niemand gesagt. »Es hieß, ich sollte Wasser überqueren«, so hätten es ihr die Schleuser gesagt. Doch das Meer überquerte sie nie. Und auch das Versprechen habe sie gebrochen, erzählt sie mit leiser Stimme, die Tränen kommen nun wieder.

Success landete in Libyen, die Menschenhändler hielten sie dort fest, sie sollte ihre Schulden abbezahlen. Sie sei geschlagen und missbraucht, in die Prostitution gezwungen worden, mit zwölf Jahren. »Ich hatte Angst um mein Leben«, erinnert sie sich. Tag und Nacht sei sie eingesperrt gewesen, ein anderes Mädchen sei an den Folgen der Misshandlungen gestorben. In einem Land, mit dem die EU zusammenarbeitet, um Migrantinnen und Migranten von Europa fernzuhalten.

»Ich will, dass meine Mutter sieht, dass ich noch am Leben bin«

Schließlich, nach elf Jahren in Libyen, habe ihr ein Mann geholfen zu entkommen. Sie trat wieder die Reise durch die Sahara an, diesmal Richtung Süden. Sie seien ausgeraubt worden, erneut seien Freunde gestorben, erzählt sie. Seit einem Monat ist sie nun in Niger, und will nur noch nach Hause. »Ich will, dass meine Mutter sieht, dass ich noch am Leben bin«, sagt Success. Vom Putsch in Niger hat sie noch nichts gehört, sie weiß nicht, was in der Hauptstadt Niamey vor sich geht. Sie weiß nur: Momentan steckt sie fest, kann weder vor noch zurück. Für Betroffene wie sie kommt seit dem Putsch immer weniger Hilfe an.

Viele Länder, darunter Deutschland, haben die Entwicklungszusammenarbeit mit Niger ausgesetzt. Ministerin Svenja Schulze reist derzeit nach Nigeria, um die Lage in der Sahel-Zone zu sondieren. »Wir sprechen nicht mit der Militärjunta und verhandeln auch nicht mit ihr, da wir sie nicht als rechtmäßige Regierung von Niger anerkennen«, so ein Sprecher der EU-Kommission gegenüber dem SPIEGEL. Ulf Laessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung glaubt jedoch, dass die EU irgendwann mit der Junta verhandeln wird. »Niger ist viel zu wichtig, um sich nicht auf solche Gespräche einzulassen«, sagt er. So könnte am Ende ein weiteres Regime normalisiert werden – auch weil die Sorge vor Migration vieles überschattet.

*Name von der Redaktion zu seinem Schutz geändert.