SPIEGEL: Deutschland hat Niger meist als Partner in der Migrationsabwehr betrachtet. Bei der Zusammenarbeit ging es vor allem darum, Migration nach Europa zu verhindern. War das ein Fehler?

Sambe: Ja. Europa hat die Steuerung der Migration einfach ausgelagert. Ich habe Angela Merkel im Senegal getroffen und ihr damals gesagt: Wenn Sie glauben, dass das, was in der Sahelzone wirklich passiert, nicht Ihr Problem ist, täuschen Sie sich. Früher oder später wird auch Europa darunter leiden. Entweder durch eine Migrationswelle, die ihr nicht aufhalten könnt. Oder durch Bomben in eurer Hauptstadt. Wir sind alle anfällig für Terrorismus, ob in Timbuktu, Berlin oder Paris. Wir brauchen also eine echte Zusammenarbeit und können nicht einfach nur Ländern wie Marokko, Tunesien oder Niger Geld geben. Wir müssen viel mehr in Entwicklung investieren. Aber in der Vergangenheit gingen die Sicherheitsausgaben auf Kosten der Entwicklung. Nimmt man den Haushalt von Niger, so wurden in den vergangenen Jahren mehr als 20 Prozent für Sicherheit aufgewendet. Und das in einem Land, in dem ein enormer Bedarf an Bildung besteht.