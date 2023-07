Putsch in Niger Soldaten verkünden Machtübernahme der Armee

Erst zu Jahresbeginn hatte die EU einen neuen Ausbildungseinsatz in Niger gestartet. Die Mission EUMPM ist noch im Aufbau, laut einem internen Bericht der Bundeswehr sind derzeit erst drei deutsche Soldaten vor Ort. Die Mandatsobergrenze liegt bei 60. Sie sollen die nigrische Armee beraten.

Im Mittelpunkt steht die Stärkung der Fähigkeiten in den Bereichen Führung, Sicherung und Schutz sowie Aufklärung. So sollen die Nigrer in die Lage versetzt werden, für Stabilität in dem von Armut und rasantem Bevölkerungswachstum gezeichneten Land zu sorgen und die Gefahrenlage in der von Terror und Militärputschen geprägten Sahel-Region einzudämmen.