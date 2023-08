Die Putschisten unter der Führung des Generals Abdourahamane Tiani hatten Bazoum am 26. Juli entmachtet und festgesetzt. Bazoums Wahl im Jahr 2021 war der erste demokratische Machtwechsel in Niger, in dem das Militär seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 viermal geputscht hat.

In Niger sind zurzeit auch deutsche Soldaten stationiert, die im Rahmen eines Einsatzes der Europäischen Union für Stabilität sorgen sollen. Das Land ist wegen seiner bislang führenden Rolle bei der Bekämpfung von Islamisten in der Region sowie seiner Uran- und Ölreserven für Europa, die USA, China und Russland sicherheitsstrategisch und wirtschaftlich wichtig. Ein möglicher Militäreinsatz der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas gegen die Putschisten in Niger hat die Furcht vor einer weiteren Destabilisierung der Sahel-Region geschürt.