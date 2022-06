Sechs Jahre nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei sind 71 ehemalige Militärschüler freigelassen worden, die wegen Beteiligung an dem Umsturzversuch zu lebenslanger Haft verurteilt worden waren. Die Freilassung erfolgte nach einer Entscheidung des Kassationsgerichts, wie türkische Medien am Mittwoch berichteten. Insgesamt waren nach dem Putsch gegen Präsident Recep Tayyip Erdoğan 355 Militärschüler festgenommen worden.