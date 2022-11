Der symbolische Richtungswechsel soll gleich in der kommenden Woche in die Praxis umgesetzt werden, die Begleiterinnen werden Camilla demnach bei einem Empfang zum Thema häusliche Gewalt zur Seite stehen. Das Office for National Statistics hatte am Freitag neue Statistiken zur häuslichen Gewalt veröffentlicht. Demnach sind 2,4 Millionen Erwachsene in England und Wales im vergangenen Jahr Opfer häuslicher Gewalt geworden, die meisten von ihnen waren Frauen.