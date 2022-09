Her majesty is dead – and everywhere. Wenige Tage nach ihrem Tod ist Königin Elisabeth II. in der britischen Hauptstadt allgegenwärtig. Vor dem Buckingham Palace strömen die Menschen in Massen zusammen, um sich von der Queen zu verabschieden. Jeder auf seine Art.

Tom: »Meine Großmutter war in einem ähnlichen Alter wie sie. Irgendwie fühle ich mich fast wie ihr Enkel. Ich fühlte mich ihr verbunden, so wie alle in Großbritannien.«

Nova: »Sie brachte Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion zusammen, und ich glaube, dafür wird man sich an sie erinnern.«

London trauert und ist im royalen Fieber. Die Queen war und ist beliebt, nach wie vor auch bei Touristen.

Walizida Wise, Souvenirhändler: »Alles, was wir von der Queen anbieten, verkauft sich aktuell sehr schnell. Wir haben tausende Queen-Produkte verkauft, unser Lager ist schon fast leer.«

Großbritannien scheint vereint in Trauer um die Frau, die das Land zusammenhielt. Allerdings sind nicht alle begeistert von den Feierlichkeiten um die Monarchie. Besuch bei »Bookmarks«, einem Buchladen der linkspolitischen Szene:

Noel Halifax, Buchhändler: »Es ist alles ein großer Zirkus, um die Menschen abzulenken. Wegen ihres Todes wurden die Streiks abgesagt. Der Gewerkschaftsverband hat seine Konferenz gestrichen. Die große Welle an Unruhen wurde ausgebremst, ebenso die Abstimmungen über die Lebenshaltungskosten, die Energiepreise.«

Der frischgebackene König Charles III. wird nach Einschätzung des Buchhändlers als neues Staatsoberhaupt mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen haben.

Noel Halifax, Buchhändler: »Die Königin hat ein hohes Ansehen genossen, Charles weniger. Viele Menschen werden Camilla nicht vergeben und die ganze Geschichte um Prinzessin Diana nicht vergessen. Der Streit zwischen William und Harry – diese Familienskandale könnten den emotionalen Einfluss des neuen Königs auf das Volk schwächen.«

Bedenken, die die Menge vor dem Palast offenbar nicht teilt.

Gladis: »Ich hoffe Prinz Charles, er wird ja König, dass er den gleichen Job für das Gemeinwohl machen und sich um alle kümmern wird.«

Nova: »Ich war sehr beeindruckt von der Rede von König Charles III., von seiner Eröffnungsrede und seinem Engagement. Er wird weiterführen, was seine Mutter ihm beigebracht hat.«

Tom: »Ich weiß, dass viele Leute sagen, er wird sich mehr in die Politik einmischen. Ich weiß nicht, ob alle damit einverstanden sind. Aber es wird interessant zu sehen, was er zu bieten hat.«