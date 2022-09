Am Freitag kamen die Abgeordneten des britischen Parlaments zusammen, um die tags zuvor verstorbene britische Königin zu ehren. Theresa May, Premierministerin Großbritanniens von 2016 bis 2019, erheiterte die Parlamentarier mit einer ganz eigenen Anekdote zu Queen Elizabeth II.

Theresa May, Premierministerin Großbritannien (2016-2019)

»Ich erinnere mich an ein Picknick auf Schloss Balmoral. Körbe mit Essen wurden herausgebracht und wir packten alle mit an, um das Essen auf den Tischen zu verteilen. Ich nahm etwas Käse, legte ihn auf einen Teller und brachte ihn zum Tisch. Der Käse fiel auf den Boden. Ich hatte den Bruchteil einer Sekunde, um eine Entscheidung zu treffen. Ich hob den Käse auf, legte ihn wieder auf den Teller und brachte ihn zum Tisch. Als ich mich wieder umdrehte, bemerkte ich, dass jeder meiner Handgriffe von Ihrer Majestät der Queen sorgfältig beobachtet worden war. Ich sah sie an. Sie sah mich an. Und sie lächelte einfach. Und der Käse blieb auf dem Tisch.«

Reihum sprachen die Abgeordneten über mehrere Stunden hinweg zum Tod der Monarchin – einige steuerten Erinnerungen an persönliche Begegnungen bei. An die von Theresa May kam allerdings niemand heran.