»Ich habe im vergangenen Jahr meine Mutter verloren, während der Pandemie. Es ist ähnlich zu dem, was die Queen erlebt hat beim Tod von Prinz Philipp. Deshalb habe ich mich seit der Pandemie noch stärker mit ihr verbunden gefühlt als vorher schon.

Jetzt ist sie weg, und das wird die Welt faktisch verändern. Neue Banknoten, neues Münzgeld, neue Briefmarken, neue Briefkästen. Es ist hart, es ist das Ende einer Ära. Als ich gestern die Nachrichten gehört habe, habe ich geweint, einfach, weil sich alles so schnell verändert.

Ich habe schöne Erinnerungen an die Queen. Ich weiß noch, wie meine Eltern mich während des Silberjubiläums zu Windsor Castle mitgenommen haben, da habe ich sie in ihrem Auto gesehen, in einem grünen Outfit. Ich saß auf den Schultern meines Vaters. Sie hat uns nie enttäuscht, sie wusste, wie man sich benimmt.

Ich finde es schön, wie die Welt sich trotzdem Zeit nimmt, sich an sie zu erinnern, auch in dieser schwierigen Zeit mit dem Krieg in der Ukraine. Charles wird in große Fußstapfen treten. Er wirkt natürlich etwas moderner, aber er wurde darauf vorbereitet, was passieren wird. Er weiß, was jetzt zu tun ist.

Ich glaube, es wird lange dauern, bis wir uns daran gewöhnt haben, dass sie nicht mehr da ist. Wenn man jetzt hört: ›King Charles III. wird eine Rede halten‹ klingt das ziemlich seltsam für mich.«

Lauren Stuart: »Ich hoffe, dass man sie ›Elisabeth, die Große‹ nennt«