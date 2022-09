Charles, der mit dem Tod seiner Mutter König wurde, fügte hinzu: »In dieser Zeit der Trauer und des Wandels werden meine Familie und ich durch das Wissen um den Respekt und die tiefe Zuneigung, die der Königin entgegengebracht wurde, getröstet und gestärkt.«

Regierungschefin Liz Truss schwört Großbritannien auf neuen König ein – und verrät dessen offizielle Bezeichnung

Die frisch gewählte Premierministerin Großbritanniens, Liz Truss, hat Königin Elizabeth II. gewürdigt als »der Fels, auf dem das moderne Großbritannien gebaut wurde«. Das Land sei unter ihrer Herrschaft gewachsen und aufgeblüht. »Dank ihr ist Großbritannien das großartige Land, das es heute ist.«

Gleichzeitig schwörte Truss die Briten auf den neuen König ein – und verriet dessen offizielle Bezeichnung: »Heute wird die Krone – wie schon seit mehr als tausend Jahren – an unseren neuen Monarchen, unser neues Staatsoberhaupt weitergereicht: Seine Majestät König Charles III.«

Gemeinsam trauere man mit der Familie des Königs. »Und während wir trauern, müssen wir als Volk zusammenkommen, um ihn zu unterstützen. Um ihm zu helfen, die gewaltige Verantwortung zu tragen, die er nun für uns alle trägt«, sagte Truss. »Wir bieten ihm unsere Loyalität und Hingabe an, so wie seine Mutter so lange so viel für so viele getan hat.« Sie endete ihre Rede mit den Worten »God save the King«. Sehen Sie hier das ganze Statement: