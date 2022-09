Royaler Machtwechsel in Großbritannien Was Queen Elizabeths Tod für Schottlands Unabhängigkeit bedeutet

Schottlands Regierung will im kommenden Jahr ein zweites Unabhängigkeitsreferendum abhalten. An der Monarchie wollte sie bislang nicht rühren. Ob das so bleibt, liegt auch am neuen König.

Aus Edinburgh berichtet Muriel Kalisch