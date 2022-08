Wer folgt auf Boris Johnson als britischer Premierminister? Am kommenden Montag wollen die Tories die Entscheidung der Parteibasis bekannt geben. Doch schon jetzt ist klar, dass es für den oder die zukünftige Premier eine Ehre nicht geben wird: den Empfang durch die Queen im Buckingham-Palast in London. Die erste Audienz gewährt die britische Königin Elizabeth II. der neuen Führungsperson dieses Mal aber in ihrer Sommerresidenz im schottischen Balmoral.