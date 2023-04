Der Präsident hatte sich in den vergangenen Jahren unter anderem durch eine per Referendum durchgesetzte neue Verfassung mehr Macht gesichert. Er regiert weitgehend per Dekret. Im Vorjahr löste Saied auch das Parlament auf, dessen stärkste Kraft die Ennahda war.

Die Macht der als moderat geltenden Islamisten wurde dadurch erheblich beschnitten. Saied ließ später eine neue, deutlich geschwächte Volksvertretung wählen.