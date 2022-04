Hongkongs sogenanntes Sicherheitsgesetz führt weiter zu politisch motivierten Urteilen: Ein prodemokratischer Rundfunkmoderator ist am Mittwoch wegen »Aufruhrs« zu 40 Monaten Haft verurteilt worden. Die Strafe für den 49-jährigen Tam Tak-chi sei verschärft worden, weil er seine aufrührerischen Reden fortgesetzt habe, auch nachdem China im Jahr 2020 das Gesetz für Hongkong eingeführt habe, sagte Richter Stanley Chan bei der Verkündung des Strafmaßes. Tam, bekannt unter dem Künstlernamen »Fast Beat«, gehört zu einer wachsenden Zahl von Aktivisten, die wegen Aufwiegelung angeklagt sind.

Tam moderierte eine beliebte Online-Talkshow, in der er sich für Demokratie einsetzte und sich sehr kritisch über die Regierung äußerte. Er nahm regelmäßig an den Pro-Demokratie-Protesten in der Stadt teil und baute Straßenstände auf, um politische Reden zu halten.