Ortsmarke: Donezk, Ostukraine

Rauch steigt auf über Donezk. Seit die russische Armee die Region Luhansk für vollständig erobert erklärt hat, nimmt sie nun Donezk, die andere Provinz im Donbass, massiv unter Beschuss. Ständig sind Einschläge zu hören. Manche Anwohner versuchen trotzdem eine Art Alltag aufrecht zu erhalten – auch wenn der nun aus kilometerlangen Fußwegen besteht.

Ivan, Anwohner Donezk:

»Die Busse fahren nicht mehr, die Oberleitungen sind kaputt, weil sie uns die ganze Zeit beschießen. Beschuss und noch mehr Beschuss – diese Bastarde. Die machen das mit Absicht, um den Leuten Angst einzujagen. Sehen Sie, so funktioniert deren Krieg: Schießen, immer weiter Schießen. Und selbst das ist ihnen nicht genug.«

Ortsmarke: Lyssytschansk, Region Luhansk

In Lyssytschansk, wo zuletzt der Fokus der Gefechte lag, ist hingegen Ruhe eingekehrt. Russland hat die Stadt am Sonntag vollständig erobert, sie liegt in Trümmern. Einst lebten hier 100.000 Menschen. Die Verbliebenen, ihre Zahl ist unbekannt, wagen sich langsam wieder aus den Bunkern.

Tatjana Gluschenko, Anwohnerin Lyssytschansk:

»Meine Familie und ich sind nirgendwo hin. Alles in allem konnte ich meinen Kindern nirgendwo in der Ukraine hundertprozentige Sicherheit garantieren. Die ganze Ukraine wird beschossen: Der Westen, die Mitte, Dnipro, Kiew, alles. Also haben wir entschieden, unser Leben nicht auf der Flucht zu riskieren, sondern hier zu bleiben. Hauptsache zuhause.«

Ortsmarke: Slowjansk, Region Donezk

Auch in der Nachbarregion Donzek sind einige geblieben. So wie Yurij Scherbakow und sein Sohn. Nun steht auch ihre Heimatstadt Slowjansk im Fokus russischer Attacken. Nach Einschlägen in der Nähe, ist ihr Hof abgebrannt, Splitter trafen ihn im Gesicht.

Yurij Scherbakow, Anwohner Slowjansk:

»Wir saßen da und haben die vorbeifliegenden Raketen gezählt, es waren sicher zwanzig in diese Richtung. Aber wenn sie auf einen selbst zufliegen, hört man sie nicht. Erst kurz vor dem Einschlag, es zischt, dann knallt es. Man hört richtige Kanonenschläge.«

Mindestens ein Geschoss traf eine Markthalle in Slowjansk. Nach ukrainischen Angaben starben zwei Zivilisten, sieben weitere wurden verletzt. Russland bestreitet noch immer, zivile Ziele in der Ukraine zu beschießen.