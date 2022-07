Kleine Gesten der Anteilnahme in Winnyzja zwei Tage nach dem verheerenden russischen Raketenangriff: Von einem U-Boot im Schwarzen Meer hatten die russischen Streitkräfte Marschflugkörper auf ein Bürogebäude in der Stadt abgefeuert. Mindestens 23 Menschen wurden getötet, Dutzende wurden verletzt. Besonders ans Herz ging vielen Menschen der Tod der vierjährigen Lisa. Dieses Video hatte Lisas Mutter am Morgen des Angriffs bei Instagram veröffentlicht, offenbar waren sie auf dem Weg zu einer logopädischen Behandlung.

Valeria Korol, Logopädin

»Lisa war in unserem Zentrum in Behandlung. An jenem Morgen hatte sie einen Termin bei uns. (…) Lisa war erstmals mit zweieinhalb Jahren bei uns. Ihre Mutter und sie lebten damals in Winnyzja. Sie zogen dann für eine Weile nach Kiew. Sie sind dann nach Winnyzja zurückgekehrt, weil sie dachten, es sei hier sicherer. Sie kamen dann wieder zur Behandlung.«

Winnyzja hatte vor dem Krieg rund 370.000 Einwohner. Die Stadt liegt im Zentrum des Landes und damit fernab der Kampfgebiete. Lisas Mutter wurde laut ukrainischem Verteidigungsministerium bei dem Raketenangriff schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Valeria Korol, Logopädin

»Lisa hatte das Downsyndrom, aber sie war sehr schlau und sehr sorgfältig. Ihre Mutter hat sich rührend um sie gekümmert. Ihre Fortschritte haben ihre Mutter und ihre Familie sehr glücklich gemacht.«

Olena Selenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten, schrieb bei Twitter, sie habe Lisa beim Dreh eines Weihnachtsvideos kennengelernt. »Das kleine Mädchen schaffte es, in nur einer halben Stunde nicht nur sich selbst und ihr Kleid, sondern auch alle anderen Kinder, mich, die Kameraleute und den Regisseur mit Farbe zu bemalen«, schrieb Selenska. Sie würde mit Lisas Angehörigen weinen. Die russische Seite hat den Raketenangriff auf Winnyzja bestätigt. Man habe ein Treffen der ukrainischen Militärführung getroffen. Neben Lisa kamen bei dem Angriff noch zwei weitere Kinder ums Leben. Ein siebenjähriger Junge und seine Mutter starben, sowie ein achtjähriger Junge.