Kadyrow ist ein ehemaliger Kämpfer der tschetschenischen Separatisten. Ende der Neunzigerjahre wechselte er die Seiten und schloss sich zusammen mit seinem Clan der prorussischen Regierung in der Kaukasusrepublik an. Der russische Staatschef Wladimir Putin selbst machte Kadyrow 2007 zum Präsidenten von Tschetschenien, einer autonomen Republik der Russischen Föderation. Er gilt als Mann fürs Grobe, in Russland ist er als »Putins Bluthund« bekannt. Menschenrechtler werfen Kadyrow vor, mit Putins Segen in der russischen Teilrepublik Tschetschenien mit diktatorischer Macht zu regieren und seine Gegner foltern und ermorden zu lassen.