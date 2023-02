Nichols Tod und die Brutalität des Polizeieinsatzes hatten in den USA zu landesweiten Protesten und zu einer erneuten Diskussion um rassistisch motivierte Gewalt geführt. Der 29-jährige Nichols war Afroamerikaner. Auch fünf der suspendierten Polizisten, die ihn zusammenschlugen, waren schwarz. Ein sechster, erst am Freitag entlassener Polizist, der bei dem Einsatz gegen die Regeln für die Benutzung von Taserwaffen verstoßen haben soll, war weiß.

In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Übergriffen der Polizei. Laut der Internetseite mappingpoliceviolence.org sind im vergangenen Jahr mehr als 1100 Menschen von der Polizei getötet worden. Den Angaben zufolge ist es für schwarze Menschen in den USA fast dreimal so wahrscheinlich, von der Polizei getötet zu werden wie für weiße.