Nach Prognosen des Finanzministeriums droht ab Anfang Juni ein Zahlungsausfall der US-Regierung. Käme es wirklich dazu, könnte dies eine weltweite Finanzkrise zur Folge haben. Finanzministerin Janet Yellen hat wiederholt gewarnt, schon der 1. Juni könnte dieser »Tag X« sein.

Ähnlicher Fall vor zwölf Jahren

Im Jahr 2011 hatte eine republikanische Mehrheit im US-Parlament eine Anhebung der Schuldengrenze so lange hinauszögert, dass die Kreditwürdigkeit der USA zum bisher einzigen Mal in der Geschichte herabgestuft wurde. Standard & Poor's erkannte damals die Topnote »AAA« ab und bewertet die USA seitdem mit »AA+« – also eine Note schlechter.