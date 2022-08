Die »Razoni« legt ab. Zum ersten Mal seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine kann ein Frachtschiff wieder den Hafen von Odessa verlassen. Geladen hat es 26.000 Tonnen Mais für den Libanon. Auch die internationale Crew saß monatelang in der Ukraine fest.

Abdullah Jendi, Crewmitglied an Bord der »Razoni«:

»Es ist ein tolles Gefühl. Ich fühle mich, als würden wir nach langer Gefangenschaft endlich freigelassen. Ein unbeschreibliches Gefühl, nach der Belagerung und dem dauernden Beschuss wieder in die Heimat zu dürfen. Erst vor ein paar Tagen haben sie ja noch den Hafen angegriffen…«

Ein Abkommen zwischen der Ukraine und Russland hat die Fahrt möglich gemacht – und die monatelange Getreideblockade im Schwarzen Meer fürs Erste beendet. Aber noch Ende Juli schlugen russische Raketen im Hafen von Odessa ein, obwohl das Abkommen da schon ausgehandelt war.

Abdullah Jendi, Crewmitglied an Bord der »Razoni«:

»Wir hatten jeden Tag Angst, dass wir nie mehr nach Hause kommen würden. Jeden Tag ging der Alarm los. Wir haben uns in ständiger Gefahr gefühlt, weil sie versehentlich das Schiff hätten treffen können. Wir wussten nicht, ob wir und das Schiff das alles überstehen.«

Die Türkei hat bei dem Deal zwischen den Kriegsparteien vermittelt. Zunächst geht die Fahrt nun nach Istanbul, dort soll das Schiff kontrolliert werden und anschließend seine Fracht in den Libanon bringen.

Abdullah Jendi, Crewmitglied an Bord der »Razoni«:

»Ehrlich gesagt macht mir die Tatsache, dass da Seeminen liegen, Angst. Wir brauchen etwa zwei bis drei Stunden, um aus den gefährlichen Gewässern rauszukommen. Wir hoffen, dass nichts schiefgeht und wir keine Fehler machen. Die Minen sind das Einzige, was mir Sorgen macht. An alles andere sind wir als Seefahrer gewöhnt.«

Weil Russland die Ausfuhr von Getreide über das Schwarze Meer blockierte, sind die Weltmarktpreise gestiegen. Ländern des globalen Südens droht eine Hungerkrise.