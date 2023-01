Reaktion auf EU-Sanktionen Iran droht mit Blockaden von Öltransporten

Amir-Abdollahian und der Kommandeur der Revolutionswächter, Hussein Salami, nahmen am Sonntag an einem Treffen im iranischen Parlament teil, um Näheres zu besprechen. Die genauen Gegenmaßnahmen sind unklar. Die Rede war etwa davon, ausländische Öltanker am Persischen Golf festzusetzen oder die Straße von Hormus einzuschränken, die zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman liegt. Sie zählt zu den wichtigsten Schifffahrtsrouten weltweit, über die viele Öltransporte laufen.