Neue Leute für Wagner wirbt Prigoschin ab dem Sommer bevorzugt in Haftanstalten an. Sein Versprechen: Für ihren Einsatz werden sie nach einem halben Jahr vom Präsidenten begnadigt. Er stellt sich den Gefangenen als Wagner-Chef vor, trägt seinen Heldenstern an der Brust (mehr dazu lesen Sie hier). Dem Wagner-Chef gelingt es nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen noch bis in den Herbst 2022, mindestens 30.000 Mann zu rekrutieren und an die Front zu bringen. Prigoschin kennt sich in dem Umfeld aus. Insgesamt soll er neun Jahre in Haft verbracht haben, einige seiner Vergehen: Diebstahl, Raub, Betrug und Mitgliedschaft in kriminellen Banden.