Nach dem erbittert geführten Wahlkampf will Brasiliens gewählter Präsident Luiz Inácio Lula da Silva die verfeindeten Lager in dem südamerikanischen Land miteinander versöhnen. »Ich werde für 215 Millionen Brasilianer regieren«, sagte Lula am Sonntagabend (Ortszeit) in seiner ersten Rede nach der Wahl in São Paulo. »Es gibt keine zwei Brasilien, nur ein Volk.« Nun sei der Moment gekommen, den Frieden wieder herzustellen.