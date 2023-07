Warum kann selbst unsere eigene Wahrnehmung den Verlauf des Krieges beeinflussen? Wie sprechen die Menschen an der Verteidigungsfront über den Verlauf ihrer Offensive? Und ist es verwerflicher Streumunition an die Ukraine zu liefern oder das zu verhindern – wenn Russland diese Waffen in diesem Krieg längst einsetzt?

Darüber spricht Thore Schröder in dieser Episode von Acht Milliarden.

