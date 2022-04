Recep Tayyip Erdoğan besucht Saudi-Arabien

Diese Reise ist ein kleines diplomatisches Wunder: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan besucht zur Stunde Saudi-Arabien. Die Visite belege den gemeinsamen Willen, eine neue Ära der Zusammenarbeit als zwei brüderliche Staaten zu beginnen, sagte Erdoğan am Donnerstag am Flughafen vor seiner Abreise in das wahhabitische Königreich.

Saudischen Regierungskreisen zufolge soll Erdoğan König Salman und auch den Kronprinzen und faktischen Herrscher Saudi-Arabiens, Mohammed bin Salman , treffen. Laut dem türkischen Sender TRT will der türkische Präsident daraufhin auch in die für Muslime heilige Stadt Mekka reisen.

Es ist Erdoğans erster Besuch in dem Land seit dem Mord an Jamal Khashoggi, der die ohnehin belasteten Beziehungen stark verschlechtert hatte. Der Journalist und Regierungskritiker war im Oktober 2018 im Konsulat seines Landes in Istanbul getötet worden. US-Geheimdienste sehen den Kronprinzen als Drahtzieher. Das Königshaus weist das zurück. Die Türkei hatte den Mord zunächst im eigenen Land verhandelt, die Ermittlungen zur Empörung vieler vor Kurzem aber an Saudi-Arabien abgegeben.