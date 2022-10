Erdoğan droht Griechenland »Wir könnten mitten in der Nacht kommen«

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat seine jüngsten Drohungen an den Nachbarn und Nato-Partner Griechenland wiederholt. »Welches Land auch immer uns stört, welches Land auch immer uns angreift, unsere Reaktion wird immer sein zu sagen: Wir könnten zweifellos mitten in der Nacht kommen«, sagte der 68-Jährige am Donnerstag in Prag.