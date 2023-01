»Sie lassen also Terrororganisationen frei herumlaufen und erwarten dann unsere Unterstützung, um in die Nato aufgenommen zu werden. Das wird nicht passieren«, sagte Erdoğan und bezog sich dabei auf die Beitrittsgesuche Schwedens und Finnlands zu dem Militärbündnis. Wenn Schweden der Türkei oder den Muslimen keinen Respekt entgegenbringe, »werden sie von uns keine Unterstützung in der Nato-Frage erhalten«.