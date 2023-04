Am Dienstagabend hatte Erdoğan, 69, zunächst ein Fernsehinterview wegen Magenproblemen unterbrochen. Anschließend legte er eine Pause im Wahlkampf ein. An einer Zeremonie zur Anlieferung von Brennstäben am Atomkraftwerk Akkuyu in der Südoststürkei wollte Erdoğan online teilnehmen. Eine Videoschalte mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verzögerte sich aber um drei Stunden.

Enges Rennen vor Präsidentenwahl

Über die Gesundheit Erdoğans hatte es zuvor Spekulationen gegeben, etwa die, dass Erdoğan einen Herzinfarkt erlitten habe. Ein Sprecher wies dies am späten Mittwochabend als unbegründet zurück.