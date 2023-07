»Herzlichen Glückwunsch, Schweden!« Baerbock und Biden begrüßen türkisch-schwedische Nato-Verständigung

Der Durchbruch kam in letzter Minute vor dem Nato-Gipfel: Nach monatelangem Widerstand macht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan den Weg für den schwedischen Nato-Beitritt frei. »Schweden wird Vollmitglied der Allianz«, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montagabend nach Vermittlungsgesprächen mit Erdoğan und dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Stoltenberg sprach von einem »historischen Tag«.