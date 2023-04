Wahlkampfpause des türkischen Präsidenten Sprecher weist Spekulationen über Erdoğans Gesundheit zurück

Ein Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan hat Spekulationen über dessen Gesundheitszustand zurückgewiesen. Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun teilte am Mittwochabend Bilder von Tweets, die behaupteten, Erdoğan habe einen Herzinfarkt erlitten und schrieb dazu: »Wir weisen solche unbegründeten Behauptungen bezüglich der Gesundheit des Präsidenten kategorisch zurück.« Erdoğan werde am Donnerstag per Videokonferenz an der Eröffnung des türkischen Kernkraftwerks Akkuyu teilnehmen.