Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will das Exportabkommen zur Verschiffung ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer auf andere Waren ausweiten. In einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin sagte Erdoğan nach Angaben seines Büros, man könne schrittweise mit entsprechenden Vorbereitungen für den Export von Lebensmitteln und anderen Waren beginnen. Erdoğan habe am Abend auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert und über eine mögliche Ausweitung des Abkommens gesprochen, teilte das Präsidialamt der Nachrichtenagentur dpa mit.