Er wirkte angeschlagen: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan gemeinsam mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei der Einweihung des ersten türkischen Atomkraftwerks – per Videoschalte, am Donnerstagabend. Zuvor hatte Erdoğan wegen gesundheitlichen Problemen Wahlkampfauftritte im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen am 14. Mai abgesagt. Das Akkuyu-Atomkraftwerk an der Mittelmeerküste wurde unter wesentlicher Mithilfe des staatlichen russischen Atomunternehmen Rosatom gebaut.

Recep Tayyip Erdoğan, Präsident Türkei: »Wir sind Zeuge der Überführung von Brennstäben, der letzten Phase vor der Inbetriebnahme des Kernkraftwerks Akkuyu. Mit der Lieferung des Brennstoffs zu unserem Kraftwerk auf dem Luft- und Seeweg ist Akkuyu nun offiziell eine kerntechnische Anlage. Damit ist unser Land mit 60 Jahren Verspätung in die Liga der Länder mit Kernkraft aufgestiegen.«

Strom liefert das Kraftwerk allerdings noch nicht, und auch die Bauarbeiten sind noch nicht endgültig abgeschlossen – technisch gilt es allerdings nach der Lieferung der Brennstäbe als betriebsbereit. Auch der Chef der UN-Atomaufsichtsbehörde Rafael Grossi war vor Ort. Die Türkei werde 10 Prozent seines Strombedarfs aus dem Kernkraftwerk decken, sobald alle Reaktoren in Betrieb sind, so Erdoğan. Das Land wird damit weniger abhängig von russischen Gasimporten – für der Lieferung der Brennstäbe wird die Türkei allerdings auf Russland angewiesen sein.

Wladimir Putin, Präsident Russland: »Neben der Kooperation auf dem Gebiet der friedlichen Atomenergie haben wir natürlich auch andere aktuelle Fragen der Entwicklung des gesamten Spektrums der russisch-türkischen Beziehungen erörtert. In diesem Zusammenhang wurden eine Reihe von grundlegend wichtigen gemeinsamen Vereinbarungen getroffen. Das Wichtigste ist: wir haben vereinbart, die Zusammenarbeit in der Wirtschaft und im Handel weiter zu vertiefen.«

Die Türkei bleibt damit in einer Sonderrolle – Nato-Mitglied einerseits, aber auch Vermittler im Ukraine-Krieg andererseits. Für Erdoğan wiederum steht mit der Wahl am 14. Mai die Frage nach seinem politischen Überleben an. Er hatte Anfang der Woche ein Live-Interview im türkischen Fernsehen unterbrochen – offiziell wegen einer Magenverstimmung.