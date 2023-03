Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat grünes Licht für den Nato-Beitritt Finnlands gegeben. Erdoğan forderte das türkische Parlament am Freitag auf, dem finnischen Nato-Beitrittsgesuch zuzustimmen. Die Türkei habe »beschlossen, den Prozess zu Finnlands Nato-Beitritt in unserem Parlament zu beginnen«, sagte er nach einem Treffen mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö in Ankara. Finnland habe »authentische und konkrete Schritte« unternommen.