Griechenland verwandle die Ägäis in einen »Flüchtlingsfriedhof«, sagte Erdoğan am Dienstag bei der Generaldebatte der Uno-Vollversammlung in New York. Der griechische Außenminister Nikos Dendias reagierte umgehend: »Die Auslassungen der Türkei sprengen jedes Mal erneut den Rahmen dessen, was die menschliche Vernunft noch fassen kann«, sagte er.