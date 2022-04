Rechte Demonstranten in Norrköping am Ostersonntag

Am Osterwochenende ist es in mehreren schwedischen Städten zu schweren Krawallen gekommen. Nach einer islamfeindlichen Kundgebung in der Stadt Norrköpping im Süden des Landes gab es am Ostersonntag schwere Ausschreitungen. Am Rande der Veranstaltung versammelten sich rund 150 Gegendemonstranten. Die Polizei feuerte nach eigenen Angaben Warnschüsse ab. Nach Polizeiangaben wurde Steine auf Polizisten geworfen und Autos angezündet.

Dabei seien drei Menschen verletzt worden, berichtete der Sender SVT am Abend. Auch in Linköping kam es zu Krawallen, insgesamt gab es mehr als 25 Festnahmen. Die Polizei gab an, selbst angegriffen worden zu sein. Die drei Verletzten aus Norrköping wurden nach Angaben der Polizeiangaben ins Krankenhaus gebracht und vorsorglich in Gewahrsam genommen.

Hintergrund sind Kundgebungen eines bekannten Rechtsextremisten, die von der Polizei genehmigt worden waren. Bereits zuvor hatte es in einigen Städten Krawalle gegeben, nachdem die Polizei Versammlungen erlaubt hatte, bei denen der Koran verbrannt werden sollte. Polizisten wurden mit Steinen und Molotowcocktails beworfen, Autos und Mülltonnen angezündet.

Bild vergrößern Brennende Autos in Norrkoping Foto: Stefan JerrevÃ¥ng / AP

In Malmö stand in der Nacht zum Ostersonntag ein Bus in Flammen, nachdem Unbekannte ein brennendes Objekt auf das Fahrzeug geworfen hatten. Die Fahrgäste konnten den Bus noch rechtzeitig verlassen. In der Stadt Örebro waren bereits am Karfreitag mehrere Polizeiautos angezündet worden. Dort erlitten etwa ein Dutzend Polizisten Verletzungen.

Ultrarechte Gruppierung »Stram Kurs« Auslöser der Proteste sind die Versammlungen der islam- und einwanderungsfeindlichen Gruppierung Stram Kurs (Strammer Kurs) des Politikers und Rechtsanwalts Rasmus Paludan. Dieser zieht derzeit durch verschiedene schwedische Städte und hält dort Versammlungen ab, bei denen immer jeweils ein Koran verbrannt werden soll. Dabei kam es schon mehrfach zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Gegendemonstranten.

Der Jurist Rasmus Paludan plädiert unter anderem für ein Verbot des Islams in Dänemark. In seiner Heimat wurde der 38-Jährige wegen Verstoßes gegen den sogenannten Rassismusparagrafen rechtskräftig verurteilt und mit einem dreijährigen Berufsverbot als Anwalt belegt. Deshalb macht Paludan nun in Schweden mit seiner Bewegung weiter. Bereits im vergangenen August kam es zu Ausschreitungen in Malmö.