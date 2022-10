Das Vorgehen der Kommission sei »eindeutig illegal«, sagte Justizminister Zbigniew Ziobro, einer der Hardliner der polnischen Regierung. Diese hat allerdings selbst eingeräumt, die Kriterien der Mittelvergabe nicht zu erfüllen. Sie wird nun kaum das Gegenteil behaupten können, ohne substanzielle Veränderungen vorzunehmen.

Die erneute Eskalation ist sowohl für Warschau als auch für Brüssel riskant. Beobachter warnen davor, dass der Geldentzug zu einer Soldarisierung der Bevölkerung mit der Regierung unter Führung der PiS-Partei von Jarosław Kaczyński führen könnte – insbesondere unter dem Eindruck des Ukrainekriegs.

In Brüssel hoffen dagegen einige, dass das Ausbleiben dringend benötigter Milliarden insbesondere auf dem Land für Ärger über die PiS-Regierung und ihre ideologischen Grabenkämpfe mit Brüssel sorgt. Am Ende, sagt ein EU-Beamter, werde die Regierung in Warschau daran gemessen, »ob sie das Geld organisieren kann«.