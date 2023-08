Neu ist auch, dass Kinder aus nicht ehelichen Lebensgemeinschaften einen aus den beiden Familiennamen gebildeten Doppelnamen erhalten können.

Für minderjährige Kinder aus geschiedener Ehe werden Namenswechsel erleichtert, wenn das Kind bei dem Elternteil lebt, dessen Name nicht Ehename ist. In diesem Fall können die Kinder dessen oder deren nach der Scheidung wieder angenommenen Namen erhalten oder auch einen Doppelnamen aus diesem Namen und dem vorherigen Ehenamen. Dabei gelten zum Teil Altersfristen und Zustimmungsvorbehalte.

Vorschläge, auch das sogenannte Meshing, also das Verschmelzen zweier Nachnamen – beispielsweise aus Koppe und Lüdenscheid zum Namen Koppscheid – in Deutschland zu erlauben, hatte Justizminister Buschmann bereits im Vorfeld der Kabinettsabstimmung eine Absage erteilt. Damit stellte er sich gegen einen entsprechenden Vorstoß der Grünen. Meshing ist etwa in Großbritannien bereits gängig.