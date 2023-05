Die PP hatte in der Region Kastilien und León vergangenes Jahr die erste Koalitionsregierung mit den Rechtsaußen gebildet. In Andalusien lässt sich die PP von Vox tolerieren. Am Wahlabend wollten sich PP-Vertreter nicht festlegen, ob sie weitere Bündnisse mit Vox eingehen würden, schon gar nicht, ob sie dies nach der Parlamentswahl am Jahresende in Erwägung ziehen würden.

Vox-Chef Santiago Abascal betonte selbstbewusst, seine Partei sei jetzt unverzichtbar für den »Kampf gegen Sozialismus und gegen Kommunismus« geworden. Vox habe sich endgültig als landesweite Kraft etabliert, betonte er. Die bekannte Journalistin und Schriftstellerin Berna González Harbour brachte die Stimmung am Wahlabend auf den Punkt. »Dies ist der Tag, an dem Vox zu einer normalen Partei wird«, sagte sie im Fernsehen. Die Entwicklung in Spanien erinnere an das Erstarken rechter Parteien in Italien oder Schweden.